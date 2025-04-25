İzmir’de PKK operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüte üye olma suçundan 1, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.