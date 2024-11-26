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Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:23

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; sosyal medyada örgütün propagandasını yapan, yurt dışında örgütün etkinliğine katıldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda 10 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
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