İzmir’de pompalı tüfekli saldırı: 7 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Selvili Mahallesi 4019 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. (32) ve O.Ç. (31), 1 hafta önce hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar, tartışıp bölgeden ayrıldı. C.G. ve O.Ç., bugün buluşmak üzere sözleşti. İkili arasında yine tartışma çıkarken, O.Ç. ve arkadaşı O.Ö. (29), C.G.'nin iş yerinin önüne araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı.

Şüpheliler kaçarken, olayda C.G. ile sokakta bulunan ve olayla ilgisi olmadığı öne sürülen E.S. (54), H.D. (30), İ.K. (38), M.S. (64), M.S. (32) ve S.T. (20) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olay sonrası harekete geçen polis, olay yerinden kaçan O.Ç. ve O.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.