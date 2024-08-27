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Giriş Tarihi: 27.8.2024 11:20 Son Güncelleme: 27.8.2024 11:22

SON DAKİKA: İzmir'de bir baba 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü!

Son dakika İzmir'de tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı: Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: İzmir’de bir baba 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

İzmir'in Bornova ilçesinde psikolojik sorunları olan V.Ş. isimli baba H.Ş., N.Ş., C.Ş., ve Ç.Ş. isimli 4 çocuğuna silahla ateş etti. H.Ş. isimli kız çocuğu yaralı olarak kurtulurken, diğer 3 çocuk yaşamını yitirdi. V.Ş. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. V.Ş. isimli baba da yaralandı.

Ailevi sorunları olduğu belirtilen V.Ş. ile H.Ş. isimli kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Altındağ semtinde büyük infiale yol açan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri korkunç cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Detaylar gelecek…

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SON DAKİKA: İzmir'de bir baba 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü!
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