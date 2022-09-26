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Giriş Tarihi: 26.9.2022 21:10 Son Güncelleme: 26.9.2022 21:15

İzmir'de raylara faz yaklaşan kadına yük treni çarptı: 10 metre savruldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN istasyonunda raylara fazla yaklaşan Fatma P.'ye (65), yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Fatma P., ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

DHA
İzmir’de raylara faz yaklaşan kadına yük treni çarptı: 10 metre savruldu

Feci kaza, saat 10.30 sıralarında Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Rayla mesafesini korumadığı iddia edilen Fatma P.'ye yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen kadın, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedavi altına alınan Fatma P.'nin, kalbinin durduğu ancak sağlık ekiplerinin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırıklar olduğu ve bir ayağının ise çarpmanın etkisiyle kırıldığı bildirilen kadının tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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İzmir'de raylara faz yaklaşan kadına yük treni çarptı: 10 metre savruldu
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