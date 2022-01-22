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Giriş Tarihi: 22.1.2022 16:11 Son Güncelleme: 22.1.2022 16:27

İzmir’de şafak operasyonu: 21 suçlu yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de şafak operasyonu: 21 suçlu yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama emri bulunan zanlılara yönelik hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık, yaralama, cinsel saldırı, yağma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, resmi belgede sahtecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve marka hakkına tecavüz suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan toplam 21 zanlı yakalandı.



Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İzmir’de şafak operasyonu: 21 suçlu yakalandı
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