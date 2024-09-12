İzmir’de sağanak sonrası manzara kirlilik

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından önceki gün etkili olan sağanak sonrası, debisi yükselen derelerden denize akan suyla gelen çöpler, Karşıyaka ilçesinin sahilini kirletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevredekilerin cep telefonlarıyla çekip paylaştığı kirliliğe karşı temizlik çalışması başlattı. Ağrı'dan İzmir'e gezmeye geldiğini ancak kentte kendisini kötü koku ile manzaranın karşıladığını söyleyen Cihat Şuur (30), "Buraları hiç güzel görmedim. Deniz kenarına geldiğim ve gezdiğim zaman bu kirlilik ve bu kokunun gelmesi, şehre hiç yakışmıyor. Arkadaşlar temizliyor ama 4 gündür buradayım, sahile dolaşmaya geldik, kokudan dolayı duramadık. Fazla bir keyif alamadık. İlk defa İzmir'e geliyorum. Daha önce Antalya, İstanbul gibi büyükşehirlere gittim; hiç böyle bir şeye denk gelmedim. O yüzden içim yandı. Güzel şehrimize hiç yakışmadı. Hiç hoş bir görüntü değil" dedi. DHA