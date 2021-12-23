İzmir’de Sahil Güvenlik 47 göçmeni ölümden kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına atılan ve yüzerek karadan ulaşım olmayan bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler ölüme terk edilen göçmenleri sahil güvenlik botuna alındı. Lastik bot ve can salı ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen botlarla kurtarılıp karaya çıkartıldı.