Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de sahte fatura operasyonu
Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:16

İzmir'de sahte fatura operasyonu

İzmir'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte (naylon) fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 4 adresine operasyon düzenlendi.

İHA
İzmir’de sahte fatura operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüphelinin, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 4 adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 11 farklı şirkete ait 10 milyon tutarında tahsilat makbuzu, içinde şirket bilgileri bulunan 5 adet ajanda, yabancı uyruklu şahıslara ait 3 adet pasaport, 90 farklı şirketin sevk irsaliyeleri, çok sayıda dolu-boş senet, fatura koçanı, ödeme belgesi, makbuz defteri ile dijital materyallere el konuldu. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
Başkan Erdoğan kabine üyelerinin aday olacağını duyurmuştu! Hangi bakan hangi ilden aday olacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: 7'li koalisyondan Muharrem İnce'ye de koltuk teklifi: Sen de 8.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ol...
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa onu vadediyor!
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona: Kandil'in Edirne'nin kapısında nöbet tuttular
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de sahte fatura operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA