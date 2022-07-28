İzmir’de saman yüklü TIR alev alev yandı!





ALEVLER AĞAÇLARA VE OTLUK ALAN SIÇRADI

Yanmaya başlayan tırdaki alevlerin yol kenarında bulunan ağaçlara ve otluk alana da sıçraması paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araç ve alana müdahale ederken, kaza sebebiyle İzmir-Aydın Otoyolu Aydın istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.