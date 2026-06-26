İzmir’de satan satana: Kemalpaşa’da 238 milyonluk satış!

İzmir'de içine düştükleri borç batağından kurtulmanın yollarını arayan CHP'li belediyeler gözünü mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara dikti

SATIŞ İHALESİ 8 TEMMUZ'DA

Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Bayındır, Dikili, Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Konak, Çiğli, Kınık derken satış kervanına CHP'li Kemalpaşa Belediyesi de eklendi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 25 taşınmaz satış listesine kondu. Tarla, bağ, zeytinlik ve arsadan oluşan taşınmazlar için toplamda 238 milyon liralık muhammen bedel belirlendi. Satış ihalesinin 8 Temmuz günü gerçekleştirilecek.

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen

TARLA DA VAR ZEYTİNLİK DE

Kemalpaşa Belediyesi'nin satışa çıkardığı taşınmazlar Aşağı Kızılca, Vişneli, Ulucak ve Akalan mahallelerinde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satışa sunulan bu yerlerin toplam muhammen bedeli tam 238 milyon TL'yi buluyor.

İŞTE O TAŞINMAZLARDAN BAZILARI

Belediyenin satış listesinde en çok dikkat çeken yer, 30 milyon 430 bin TL muhammen bedeliyle Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki 8 bin 978 metrekarelik dev tarla oldu. Onu Dereköy'deki 24 milyon TL'lik bağ ile Aşağı Kızılca'daki 22 milyon liralık tarla izliyor. Akalan Mahallesi'nde yer alan imarlı iki arsa da listede yer alan diğer taşınmazlar arasında bulunuyor.

SATIŞLAR 5'E DAKİKA ARAYLA YAPILACAK

Belediye Encümeni, satış ihalelerinde iki farklı yöntem uygulayacak. Değeri en yüksek olan ve aralarında Aşağı Kızılca, Dereköy, Ulucak ve Vişneli'deki arazilerin bulunduğu 5 kritik taşınmaz, 2886 sayılı Kanun'un 36. maddesi uyarınca Kapalı Zarf Usulüyle satılacak. Geriye kalan 20 taşınmaz içinse encümen salonunda açık ihale yapılacak. En yüksek bedeli veren katılımcı taşınmazı almaya hak kazanacak. Satış ihalesi 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 13:30'da başlayacak olan ihaleler 5'er dakikalık aralarla gerçekleştirilecek.