İzmir’de sıcak saatler! Metruk evde enselendi!

Göğsünden vurulan Delibaş, kanlar içinde yere yığılırken, T.T. otomobille hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şerafettin Delibaş, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.