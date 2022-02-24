İzmir’de silahlı çatışma: 2 yaralı

Öte yandan, kardeşinin yaralandığını duyan Karagöl'ün abisi de silahına sarıldı. Donanmacı Mahallesi 1724 Sokak'ta bulunan hasımlarının lokantasına ateş açtı. Açılan ateşte lokantada yemek yiyen ve olayla ilgisi olmadığı öğrenilen bir kişi de ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, lokantaya silahlı saldırı düzenleyen Karagöl'ün abisini de yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.