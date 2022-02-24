İzmir’de silahlı çatışma: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka
ilçesinin Donanmacı Mahallesi'ndeki Osman bey parkında saat 21.30 sıralarında aralarında husumet bulunan bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı gruptaki kişilerin tabancalarla açtığı ateş sonucunda Fatih Karagöl bacağından yaralandı. Olay sonrasında silahlı saldırgan kaçarken çevredekiler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Karagöl özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Karagöl'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.