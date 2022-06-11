İzmir’de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

Bu sabah 07.35 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şifne Mahallesi'nde denize düşen 06 BOL 051 plakalı aracı buldu. Aracın içinde ve yakınlarında yapılan aramada kimseye rastlanmadı.

CANSIZ BEDENİ BAŞKA BİR NOKTADA...

Aracın içinden çıkan bir kişinin yakındaki bir otele gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, oteldeki F.S.U. (18) adlı kişiyi bularak olayla ilgili bilgi aldı. F.S.U., kazanın ardından aracın içinden çıktıklarını, otel yönüne doğru yürürken araziye giden yola girdiklerini ve o sırada Gökhan Atik'in belinden silahını çıkararak havaya bir el ateş ettiğini, bunun üzerine kendisinin korkarak, yakındaki otele koşarak kaçtığını öne sürdü.