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Giriş Tarihi: 18.1.2023 11:51

İzmir'de sır olay: Yatağında ölü bulundu

İzmir'de oturan Özgür Sağlam (38), annesinin bakıcısı tarafından yatağında ölü bulundu. Sağlam’ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı...

DHA
İzmir’de sır olay: Yatağında ölü bulundu

Sır olay, sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Özgür Sağlam, evde annesinin bakıcısı tarafından yatağından hareketsiz bulundu. Bakıcının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, Özgür Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlıkçıların ölümü şüpheli bulmasıyla polis, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İzmir'de sır olay: Yatağında ölü bulundu
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