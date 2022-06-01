İzmir’de sırra kadem basmıştı: Liseli Gözde’den haber var!

BALIKESİR'DE OLDUĞU BELİRLENDİ



Şikayetin ardından çalışma başlatan jandarma, Gözde'nin V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu belirledi. Jandarma, V.A.'ya telefon açıp Gözde'yle Dikili İlçe Jandarma Karakolu'na gelmelerini istedi. Telefon sonrası Gözde U. ve V.A., dün akşam saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı'na geldi. Jandarmadaki ifadesinde Gözde U., V.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle kendi rızasıyla evi terk ettiğini ve bir daha dönmek istemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerin ardından V.A. adliyeye sevk edildi. Gözde U. eve dönmek istemediği için Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Gözde U.'nun, Sevgi Evi müdürüne de eve dönmek istemediğini söylediği belirtildi. Jandarma ekipleri, Buket U.'nun bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.