Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Süleyman yaralandı
Giriş Tarihi: 11.3.2025 14:55 Son Güncelleme: 11.3.2025 15:10

İzmir'de sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Süleyman yaralandı

İzmir’de sokakta yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Süleyman Ç. yaralandı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Süleyman yaralandı

Olay, önceki gün Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Süleyman Ç.'ye, bir anda karşısına çıkan sokak köpeği saldırdı. Köpekten kaçmaya çalışan Süleyman Ç., yere düştü. Köpek, çocuğun sol bacağını ısırdı.

Çevredekiler, köpeğe müdahale edip uzaklaştırarak Süleyman Ç.'yi kurtardı. Süleyman Ç., yakınları tarafından otomobille Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada köpeğin Süleyman Ç.'ye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; köpeğin kovaladığı çocuğun yere düşmesi ve vatandaşlar tarafından kurtarılması yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Süleyman yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz