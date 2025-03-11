İzmir’de sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Süleyman yaralandı

Olay, önceki gün Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Süleyman Ç.'ye, bir anda karşısına çıkan sokak köpeği saldırdı. Köpekten kaçmaya çalışan Süleyman Ç., yere düştü. Köpek, çocuğun sol bacağını ısırdı.

Çevredekiler, köpeğe müdahale edip uzaklaştırarak Süleyman Ç.'yi kurtardı. Süleyman Ç., yakınları tarafından otomobille Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada köpeğin Süleyman Ç.'ye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; köpeğin kovaladığı çocuğun yere düşmesi ve vatandaşlar tarafından kurtarılması yer alıyor.