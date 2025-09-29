İzmir’de sokakta başlayan kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi 3771/6 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.S.'nin (24) bıçaklı saldırısı sırasında Selim Yağız, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, Yağız'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Yağız'ın öldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitiren Yağız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, olayı görüntüleyen bir güvenlik kamerasının olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun tartıştığı bu sırada siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin, elindeki bıçakla art arda hamle yaptığı saniye saniye görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

KAÇARKEN BABA VE OĞLUNU DA BIÇAKLAMIŞ

Selim Yağız'ı bıçaklayan B.S.'nin olay yerinden kaçtıktan sonra, Kibar Mahallesi'nde tartıştığı Efekan Kelçe (19) ile babası Serkan Kelçe'yi (46) de bıçakladığı ortaya çıktı. Olayda yaralanan baba ve oğlu ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedaviye alınan Efekan Kelçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan B.S.'nin emniyette sorgusunun devam ettiği bildirildi.