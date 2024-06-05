Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.6.2024 10:32

İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
İzmir’de sosyal medyadan terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerinin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

6 GÖZALTI

Operasyon kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin ise il dışında olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA