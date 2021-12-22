İzmir’de suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı!





ÇOK SAYIDA KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şahıslara ait ev ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda; 2 tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve bunlara ait fişek ile şarjörler, 26 bin TL nakit para, 105 ABD doları, çok sayıda farklı isimler üzerine düzenlenmiş çek/senet ve kılıç ele geçirildi.



Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, zanlıların işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.