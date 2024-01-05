Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de suç örgütüne operasyonu: 6 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.1.2024 09:35

İzmir'de suç örgütüne operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadi ile kandırarak tuzağa düşürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de suç örgütüne operasyonu: 6 gözaltı

İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün Menemen ve Foça ilçelerinde, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, maddi olarak zor durumda olanları ise tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Suç örgütüne yönelik daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ekipler, dün suç örgütüne yönelik bir operasyon daha yaptı.

Suç örgütü lideri İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pıhtı atma salgını mı var?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten provokatif saldırıya tepki: Hem cahillik hem barbarlık
Son dakika: Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
İstanbul’un adayı kim olacak?
Kırmızı bültenle aranıyordu Ayvacık’ta kafeslendi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de suç örgütüne operasyonu: 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA