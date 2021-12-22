İzmir’de suç örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı

Edilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj suçlarıyla ilgili ilçede 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.K. (58), H.K. (42), O.K. (39) ve T.K. (44) isimli şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şahıslara ait ev ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda; 2 tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve bunlara ait fişek ile şarjörler, 26 bin TL nakit para, 105 ABD doları, çok sayıda farklı isimler üzerine düzenlenmiş çek/senet ve kılıç ele geçirildi.



Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, zanlıların işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.