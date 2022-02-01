İzmir’de suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takipte olan 'S.Y.' isimli bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese baskın yaptı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrasında, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.