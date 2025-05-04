Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de şüpheli jandarmayla çatışırken öldü
Giriş Tarihi: 4.5.2025 18:24 Son Güncelleme: 4.5.2025 18:36

İzmir'de şüpheli jandarmayla çatışırken öldü

İzmir’de 2 kişiyi tüfekle vurup, 1 kişiyi ise darbederek yaralayıp kaçan Ufuk Sayınta, jandarma ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada öldü. Operasyon sırasında 1 jandarma personeli de yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de şüpheli jandarmayla çatışırken öldü

Olay, önceki gün Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan gürültü tartışması sonrası Ufuk Sayınta, yanında bulunan av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D.'yi yaralayarak motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Murat D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Aynı gün içerisinde, şüphelinin Tire Gökçen kırsalında bir kadını da tüfeğin dipçiğiyle yaralayarak kaçtığı tespit edildi. Geniş çaplı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Sayınta'nın Ödemiş'e bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi, Tekbıçak mevkisindeki ormanda saklandığını belirledi. Şüpheliye yönelik, bugün saat 13.00 sıralarında, İHA destekli düzenlenen operasyonda silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Ufuk Sayınta hayatını kaybederken, jandarma Uzman Çavuş Hüseyin T. ise yaralandı. Uzman Çavuş Hüseyin T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı jandarmanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de şüpheli jandarmayla çatışırken öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz