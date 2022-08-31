Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de suya bir zam daha!
Giriş Tarihi: 31.8.2022 10:59 Son Güncelleme: 31.8.2022 11:15

İzmir'de suya bir zam daha!

İzmir Büyükşehir Belediyesi zam yağmuruna bir yenisini daha ekledi. İzmir’de içme suyuna TÜİK’in aylık olarak açıkladığı ÜFE oranlarında yine zam geldi.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de suya bir zam daha!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik söylemi lafta kaldı. 30 Mart yerel seçimleri öncesi İzmirlilere içme suyu ve ulaşımda düşük ücretlendirme sözü veren Soyer içme suyu ve toplu ulaşım tarifelerini otomatiğe bağlayarak TÜİK'in açıkladığı aylık üretici fiyat endeksine göre her ay zam yapmaya başladı. Ulaşım zammı TCDD Bölge Müdürlüğünün açtığı dava sonucunda idare mahkemesince iptal edilirken içme suyu fiyat tarifesindeki uygulama devam etti.

YÜZDE 5.17'LİK BİR ZAM DAHA

Buna bağlı olarak 1 Eylül itibariyle içme suyuna %5,17 oranında bir zam daha yapıldı. Zamlı tarifeye göre atık su bedeli de dahil olmak üzere 0-10 metreküp arası tüketimlerde suyun tonu 16 lira 37 kuruştan 17 lira 22 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun tonu 19 lira 47 kuruştan 20 lira 48 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise suyun tonu 36 lira 47 kuruştan 38 lira 36 kuruşa çıktı. Konut dışında ise 0-10 metreküp 34 lira 44 kuruş, 11 metreküp ve üstü tüketimde ise suyun tonu 40 lira 96 kuruş oldu. Son zamla birlikte içme suyuna Ocak ayından bu yana yapılan zam miktarı %200'e yaklaştı.

VATANDAŞ MUSLUĞA AÇMAYA KORKAR OLDU

Art arda yapılan zamlar İzmirlilerin belini büktü. Su fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle İzmirliler adeta musluğu açmaya korkar oldu. Yaşananlara tepki gösteren İzmirliler Tunç Soyer'den seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmesini zamları geri çekmesini talep etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
YKS EK TERCİH başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM son dakika duyuruları ile YKS ek tercih kılavuzu 2022 ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yunanistan'a net mesaj
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih yapma ekranı açıldı mı?
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Ünlü oyuncu memleketine yerleşti fındık topluyor
GSB kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR 2022 GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama!
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de suya bir zam daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA