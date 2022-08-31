İzmir’de suya bir zam daha!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik söylemi lafta kaldı. 30 Mart yerel seçimleri öncesi İzmirlilere içme suyu ve ulaşımda düşük ücretlendirme sözü veren Soyer içme suyu ve toplu ulaşım tarifelerini otomatiğe bağlayarak TÜİK'in açıkladığı aylık üretici fiyat endeksine göre her ay zam yapmaya başladı. Ulaşım zammı TCDD Bölge Müdürlüğünün açtığı dava sonucunda idare mahkemesince iptal edilirken içme suyu fiyat tarifesindeki uygulama devam etti.

YÜZDE 5.17'LİK BİR ZAM DAHA

Buna bağlı olarak 1 Eylül itibariyle içme suyuna %5,17 oranında bir zam daha yapıldı. Zamlı tarifeye göre atık su bedeli de dahil olmak üzere 0-10 metreküp arası tüketimlerde suyun tonu 16 lira 37 kuruştan 17 lira 22 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun tonu 19 lira 47 kuruştan 20 lira 48 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise suyun tonu 36 lira 47 kuruştan 38 lira 36 kuruşa çıktı. Konut dışında ise 0-10 metreküp 34 lira 44 kuruş, 11 metreküp ve üstü tüketimde ise suyun tonu 40 lira 96 kuruş oldu. Son zamla birlikte içme suyuna Ocak ayından bu yana yapılan zam miktarı %200'e yaklaştı.

VATANDAŞ MUSLUĞA AÇMAYA KORKAR OLDU

Art arda yapılan zamlar İzmirlilerin belini büktü. Su fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle İzmirliler adeta musluğu açmaya korkar oldu. Yaşananlara tepki gösteren İzmirliler Tunç Soyer'den seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmesini zamları geri çekmesini talep etti.