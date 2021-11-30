İzmir’de suya yüzde 18 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 8'nci Olağan Meclis Toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 18 zam yapılması önerisi CHP, İyi Parti ve MHP'li Meclis üyesi Hakan Şimşek'in oylarıyla kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 7,56 liraya, 11-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 16,84 lira olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentin 11 metropolünde musluktan akan suyun yüzde 100'ünün, 19 metropolünde ise yüzde 95'inin içilebilir seviyede olduğunu söyledi.

İzmir körfezinde yapılacak çalışmalar konusunda destek isteyen Soyer, "Bizim önceliği sirkülasyon kanalı açılmasına değil de yağmur suyu ayrıştırmaya vermemizin bir anlamı var. Sirkülasyon kanalını şimdi yapmak, evin kapıları açıkken süpürge yapmak gibi. Öncelik yağmur suyu ve pis su kanallarını ayrıştırılması. Bu çok zor bir iş. Sözcüklerle ifade etmek kolay ancak. Ciddi anlamda zor bir çalışma. Yıllardır var olan bir şeyi bozup, yeni bir şey yapıyorsunuz. Ancak bizim şehre borcumuz körfezin başka bir türlü temizlenemeyeceğini bildiğimiz için yapmak zorundayız." dedi.

İzmir'de suya ilk altı ayda yapılan yüzde 18 ve diğer 6 ayda yapılması düşünülen yüzde 15'lik zam oranlarıyla ilgili Soyer, "Zamlar yıllık ortalama yüzde 26,85'e geliyor. Meclis başkanı arkadaşlarımızdan rica ettik. İlçe belediyeleri katı atık bedellerini zamlamıyorlar. Biz bir yandan yüzde 15-20 civarında geri çekerken, kısacası vatandaşa çok yüklü bir zam oranı yansımamış olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise İZSU'nun bütçesinin geçen yıl 3 milyar 164 milyon olduğunu, bu yıl ise bütçenin 3 milyar 800 milyona ulaştığını ifade etti.

İZSU deyince akıllara körfez kirliliği, şehirde koku sorunu ve yağan her yağmurdan sonra yaşanan taşkın ve sel olaylarının akıllara geldiğini hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

"Körfeze İzmir'de yüzlerce noktadan kirlilik akıyor. Bunun sorumlusu kim İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğüdür. Sayın Başkan körfezin kirliliğinin nedenini Gediz Nehri'nde aramaya başladı. 100 yıl önce bu nehrin yatağı ve denizle buluşma noktası değişti. Foça'dan akıyor. Orada da körfeze ilişkin bir kirlilik problemi yok. Dönemin sonuna kadar geçecek sürede bir faaliyet içine girin, dönem sonunda muhtemelen yerel iktidara biz geleceğiz ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de İZSU'nun İzmirlilere hizmet veren önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Şahin, "İzmir'in en büyük altyapı sorununun yağmur suyu ile pis su kanallarının birleşik sistem olmasıdır. 2021 yılına kadar mevcut yağmur suyu kanalı yaklaşık 675 kilometre, 2021 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 120 kilometre, 2022 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 180 kilometre İzmir'in toplamda ihtiyacı yaklaşık 5 bin kilometre. Bu hızla yaklaşık yirmi yılda bu sorun çözülebilir peki bu birleşik sistem devam ettiği sürece ne olur? Ben söyleyeyim İzmir kokmaya devam eder. İzmir maalesef kışın taşan, yazın da kokan bir şehir haline geldi." diye konuştu.