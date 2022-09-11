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Giriş Tarihi: 11.9.2022 06:20

İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi önce kağıt toplayıcısına ardından arkasındaki park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş (67) olay yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü D.B (30) yaralandı.

DHA
İzmir’de taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü

Kaza, saat 03.35 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre D.B.' nin idaresindeki 35 T 6814 plakalı taksi, Konak'tan Basmahane istikametine giderken, önce yol kenarında duran kağıt toplayıcısına ardından hemen arkasındaki park halinde olan 42 CVT 11 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt toplayıcısı Durmuş metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Durmuş' un olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün ise yaralı olarak ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Durmuş' un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü
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