İzmir’de tefecilik operasyonu! 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, merkez ilçeleri ve Aliağa'da bazı kişilerin ekonomik durumu iyi olmayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara yüksek faizle para vererek tefecilik yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 18 Ocak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 255 bin lira değerinde 11 senet, 358 bin ABD doları, 480 euro, 8 bin lira, 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., Ç.M., E.B., Ç.S., Ö.D. tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.