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Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:36

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 9 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.

DHA
İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgüt içinde faaliyet gösteren 5, haklarında genel güvenlik tahdit kodu bulunan 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette bulunan 8 yetişkin, 15 çocuk sınır dışı edilmek üzere İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 9 gözaltı
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