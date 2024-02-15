Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon! 9 şüpheliden 5'i yakalandı
Giriş Tarihi: 15.2.2024 09:22 Son Güncelleme: 15.2.2024 09:24

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon! 9 şüpheliden 5'i yakalandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 şüpheliden 5’i operasyonla yakalandı. 4 şüpheli şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA
İzmir’de terör propagandası yapanlara operasyon! 9 şüpheliden 5’i yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM/İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; PKK/KCK-YPG/PYD ve sol terör örgütlerinin hakkında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 9 şüpheli şahıs tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak kentte operasyon gerçekleştirildi.

5 GÖZALTI

Operasyon neticesinde; 5 şüpheli adreslerinde tespit edilerek yakalanırken, 4 şüpheli şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon! 9 şüpheliden 5'i yakalandı
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