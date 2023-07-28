İzmir’de toplu ulaşıma dev zam talebi! Eğer kabul edilirse yüzde 70 artış olacak

Son 16 ayda içme suyuna 16 kez zam yaparak Türkiye genelinde kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde içme suyuna yaptığı yüzde 43.5'lik zamdan sonra şimdi de gözünü ulaşıma dikti.
TAM BİLET 15 TL OLSUN
Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı zam önerisine göre; 8,78 olan tam biniş tarifesine yüzde 70.84 artırılarak 15 TL'ye çıkarılması öngörüldü. 3.50 TL olan tam aktarma ise yüzde 114,29 artırılarak 7.50 TL'ye çıkarılması planlandı.
ÖĞRENCİ BİLETİNE YÜZDE 71 ZAM TALEBİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı taslak tarifeden öğrenciler de nasibini aldı. UKOME Teknik kuruluna sunulan tarifeye göre 3 TL olan öğrenci biletinin de yüzde 71.33 zamla 5 lira 14 kuruşa yükseltilmesi öngörüldü. Öğrenci aktarma ücreti ise aynı kalacak. İndirimli biniş (öğretmen-60 yaş) bedeli ise 7.56 TL'den 12,92'ye TL'ye çıkacak.
DİĞER ZAM ÖNERİLERİ
İZBAN'da 20 kilometre sonrası kilometre başı tam 0,22 kuruştan 0,38 TL'ye; 20 kilometre sonrası kilometre başı öğrenci 0,12 kuruştan, 0,22 kuruşa; 20 KM sonrası KM başı indirimli 0,16'dan 0, 27 kuruşa çıkacak. Aliağa-Selçuk tam 34,20 TL'den 59,08 TL'ye; Aliağa-Selçuk (öğrenci) 16,86 TL'den 30,66'TL çıkacak.
TAKSİCİLERİN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
Öte yandan taksicilerin zam talebi de netleşti. Taksimetre açılışı 12 TL, kilometre başı artış ise 20 TL olarak önerildi. Kısa mesafe ücreti için ise 50 TL istendi. İzmir'de şu anda açılış 7 TL. Kısa mesafe 13, indi/bindi 30 TL. Minibüsçüler ise indi bindi için 17 TL talep etti. Şuanda indi bindi ücreti 10 TL.
UKOMEDE GÖRÜŞÜLECEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam önerileri önümüzdeki hafta pazartesi günü UKOME toplantısında oylanacak. Oylamada ya mevcut öneri kabul edilecek ya da vatandaş lehine fiyat tarifelerinde indirime gidilebilecek. Son kararı UKOME üyelerinin verdiği oylar belirleyecek.