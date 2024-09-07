İzmir’de toz kavgası cinayetle bitti... ‘Traktörle hızlı geçtin, toz kalktı’

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Dolamanlık mevkinde önceki günkullandığı traktörle yoldan geçen 37 yaşındaki İbrahim Cerit ile yakındaki bir evin sahibi E.K. (54) arasında koz kalktığı için tartışma başladı. E.K.'nin 'yoldan çok hızlı geçiyorsun. Toz kalkıyor' sözleri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.K.'nin oğlu Ö.K'de (28) dahil oldu ve eve giderek pompalı tüfeği yanına aldı. Ö.K.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Cerit, kanlar içerisinde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan baba oğul ise jandarma gözetiminde Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taburcu işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi oğul ile baba gözaltına alındı. 2 şüphelinin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.