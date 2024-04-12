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Giriş Tarihi: 12.4.2024 06:16

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, yoldan çıkıp demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan M.A. hayatını kaybederken, taksi şoförü ve 4 kişi de yaralandı.

DHA
İzmir’de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında O-30 İzmir Çevre Yolu'nun Buca (Doğu) bölgesinde meydana geldi. Gökdere'den Balçova istikametine seyir halinde olan H.H. yönetimindeki 35 T 7848 plakalı hafif ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Buca (Doğu) sapağında yoldan çıkıp, demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Karayolları Genel Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan yolculardan M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. M.A.'nın cenazesi morga kaldırılırken; yaralanan taksi şoförü H.H. ve 4 yolcu, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksinin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, kazadan 1 saat sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
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