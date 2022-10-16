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Giriş Tarihi: 16.10.2022 22:31

İzmir’de trafikte yol verme kavgası: 2’si ağır 4 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada araçlarından inen şahıslar, birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olayda yaralanan 2’si ağır 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altın alındı.

İHA
İzmir’de trafikte yol verme kavgası: 2’si ağır 4 yaralı

Olay, saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) 10 CLD 20 plakalı Hyundai marka otomobille sokakta seyir halindeyken, M.A. (20) ve F.C.E.'nin (21) içerisinde bulunduğu 34 BU 0513 plakalı Ford marka araçla karşılaştı. Burada şahıslar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.A. ile oğlu Y.A., bulundukları araçtan inerek M.A. ve F.C.E.'ye sopa ve bıçakla saldırdı. Diğer şahısların da bıçakla olaya karşılık vermesi üzerine her iki tarafta yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.

HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ş.A., Y.A., M.A. ve F.C.E. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E. ile Y.A.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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İzmir’de trafikte yol verme kavgası: 2’si ağır 4 yaralı
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