Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de tüyler ürperten vahşet: Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:53

İzmir'de tüyler ürperten vahşet: Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Tartıştığı eşi Nuran F.'yi boğazından bıçaklayarak öldüren A.F., 5 yaşındaki çocuğunu ev sahibine bırakıp kaçtı. Polis, A.F'yi yakalamak için çalışma başlattı...

DHA
İzmir’de tüyler ürperten vahşet: Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, A.F. ile eşi Nuran F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. A.F., eline geçirdiği bıçakla eşi Nuran F.'yi boğazından bıçakladı. Nuran F., kanlar içinde kalırken, A.F. de olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Nuran F.'nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran F.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, A.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Biri 5, diğeri 12 yaşında çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi...

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine kararları bugün açıklanıyor! EYT şartları ve yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı dakikalar önce başladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları merakla bekleniyor! Gözler Başkan Erdoğan'da
Arkadaşım Ramses
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de tüyler ürperten vahşet: Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA