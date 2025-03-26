İzmir’de üç belediyede grev kapıda

İlk grev ilanı sabah saatlerinde Gaziemir Belediyesi'ne asıldı. İşveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SodemSen ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu şube arasında Aralık ayından bu yana devam eden ve yaklaşık 600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika belediye binasına grev ilanını astı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras anlaşma sağlanamaması durumunda 30 Nisan'da greve çıkacaklarını söyledi.

SEFALET ÜCRETİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Aras, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak istediklerini belirtip "Sefalet ücretlerine teslim olmayacağız" dedi. Görüşmelerin başladığı ilk günden bu yana sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini belirten Aras belediye yönetimi ve işveren adına görüşmeleri yürüten Sodemsen'den aynı duyarlılığı görmediklerini söyledi.

SODEMSEN'İN ALIN TERİNİ PAZARLIK HALİNE GETİRMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

İsminin içinde Sosyal Demokrat ibaresi olan işveren sendikasının işçinin alın terini pazarlık haline getirmesini doğru bulmadıklarını belirten Aras: "Belediye yönetimi derhal sorumluluk üstlenip Sodemsen'in bu umursamaz tavrına karşı İşçiden yana, Emekçiden ve Alın terinden yana tavır almasını bekliyoruz." Diye konuştu. Aras en son 25 Ocak 2024'te maaş zammı aldıklarını hatırlatıp 15 aydır zamsız çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından belediye binasına grev ilanı asıldı.

KONAK'TA 1580 İŞÇİ MAĞDUR

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu şubenin bir sonraki durağı ise Konak Belediyesi oldu. Konak Belediyesinde görev yapan 1580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube, belediye önünde yaptığı basın açıklamasında belediye yönetimine "masaya gelin" çağrısında bulundu. Belediye önünde halaylar çeken işçiler, bina kapısına da grev ilanı astı. Eğer Toplu İş Sözleşmesinde masada SODEM-SEN ve belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam etmesi durumunda 7 Mayıs 2025 Çarşamba itibariyle MERBEL işçisi greve çıkacak, Konak' da hizmet duracak.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ DE GREV İLANI ASTI

Çiğli Belediyesinde de sendika sabah saat 10.30'da işyerine grev ilanı astı. Sendikadan yapılan açıklamada anlaşma sağlanmaması durumunda 17 Nisan'da greve çıkılacağı öğrenildi.