İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı, üretimi ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

5 gün içeresinde 64 operasyon gerçekleştiren ekipler, 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar- skank, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza ile 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca, 170 tabanca/ tüfek fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan 87 şüphelinin 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 26 şüpheli ise adli kontrol şartı ile 27'si ise uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.