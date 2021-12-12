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Giriş Tarihi: 12.12.2021 18:42

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Satıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonuda 9 şüpheli yakalanırken, bunlardan 7'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslar için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23), O.D.(34), Z.S.(41) ve A.G.(25) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 150 adet meşelenerek satışa hazır vaziyete getirilmiş toplamda 105 gram metamfetamin maddesi, 7,5 gram esrar maddesi ve 1 adet bong düzeneği ele geçirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.G isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23) ve O.D.(34) isimli şahıslar ise tutuklandı. Z.S. isimli şüpheli ise Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından salıverildi.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı
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