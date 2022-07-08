İzmir’de uyuşturucu tacirlerine baskın: 200 kök keneviri ele geçirildi, 2 gözaltı

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ilçede bulunan dağlık bir arazide H.E. ve M.K. adlı şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.
200 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını da belirleyen ekiplerin arazide yaptığı aramada 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E. ve M.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.