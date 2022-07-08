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Giriş Tarihi: 8.7.2022 09:39

İzmir’de uyuşturucu tacirlerine baskın: 200 kök keneviri ele geçirildi, 2 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 200 adet kök keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de uyuşturucu tacirlerine baskın: 200 kök keneviri ele geçirildi, 2 gözaltı

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ilçede bulunan dağlık bir arazide H.E. ve M.K. adlı şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

200 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını da belirleyen ekiplerin arazide yaptığı aramada 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E. ve M.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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İzmir’de uyuşturucu tacirlerine baskın: 200 kök keneviri ele geçirildi, 2 gözaltı
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