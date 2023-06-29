İzmir’de vahşet: 2 ölü! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!

Kan donduran olay, saat 13.00 sıralarında Karanfil Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşayan Y.K. ve Fidan Bahçecioğlu bir süre önce ayrıldı. Y.K., bugün kendisiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki çocukları B.K.'yi Fidan Bahçecioğlu'na getirdi. Burada Y.K. ile Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı.