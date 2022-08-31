İzmir’de vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti





ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI



Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçan E.D.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polisler yaptıkları araştırma sonucu E.D.'nin Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskınla suç aleti bıçakla birlikte yakalanan E.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrollerde şüpheli E.D.'nin cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.