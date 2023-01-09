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Giriş Tarihi: 9.1.2023 06:13

İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Necmiye Vural(40) 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Olayı kabullenemeyen M.A., Vural'ı evinde çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
İzmir’de vahşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Necmiye Vural 4 ay önce tanıştığı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Vural'ın evine gelen M.A. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A. yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı karnından vurdu. O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İŞ YERİNDE YAKALANDI, TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi


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İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü
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