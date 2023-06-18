Izmir’de vahşet: Derin dondurucuda 4 ceset

İzmir'de bir evde kan dondurucu bir vahşet ortaya çıktı. Derin dondurucuda Türkmenistan uyruklu aynı aileden 3 kadın ve 1 erkeğe ait cesetler bulundu. Türkmen şüphelinin cinayeti işledikten sonra cesetleri parçalara ayırıp koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı belirlendi. Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde iki katlı bir evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları polisi aradı. İhbar üzerine eve giren ekipler derin dondurucuda 4 ceset buldu. Cesetlerin Türkmenistan uyruklu G.H, L.G. ve L.G. adlı aynı aileden 3 kadın ile soyadı belirlenemeyen R. isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Şüphelinin, cesetleri parçalara ayırıp, kokmaması için derin dondurucuda sakladığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni henüz bilinmezken, katilin yurt dışına kaçmak için zaman kazanmak adına cesetleri derin dondurucuda saklamış olabileceği kaydedildi.