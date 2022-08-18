Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de vahşet: Eşini ve kayınpederini öldürdü! 2 baldızını da yaraladı!
Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:05 Son Güncelleme: 18.8.2022 10:06

İzmir'de vahşet: Eşini ve kayınpederini öldürdü! 2 baldızını da yaraladı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı..

AA
İzmir’de vahşet: Eşini ve kayınpederini öldürdü! 2 baldızını da yaraladı!

Alınan bilgiye göre, bu sabah, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi. Balkondan eve giren Recep U, eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.

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İzmir'de vahşet: Eşini ve kayınpederini öldürdü! 2 baldızını da yaraladı!
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