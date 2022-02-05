İzmir’de valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu!

Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Valizden çıkartılan cesedin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.