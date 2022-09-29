Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşlerden acı haber!
Giriş Tarihi: 29.9.2022 23:40

İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşlerden acı haber!

İzmir'in Kınık ilçesinde, serinlemek için yangın söndürme göletine giren 2 kardeş boğuldu.

AA
İzmir’de yangın söndürme göletine giren kardeşlerden acı haber!

Poyracık Mahallesi'nde 12 yaşındaki Eylem Pala ve kardeşi 10 yaşındaki Öner Pala'dan öğleden sonra haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri kardeşler için arama çalışması başlattı.

Kardeşlerin elbiselerinin yangın söndürme göletinin kenarında bulunması üzerine ekipler çalışmalarını gölet çevresi ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Bölgeye İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ve İzmir itfaiyesinin su altı arama ekipleri de sevk edildi. Ekipler kardeşlerin cansız bedeni göletten çıkardı.

Üzücü haberi alan anne ve baba, göletin kenarında sinir krizi geçirdi.

Kardeşlerin cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi! "Terörist neredeyse hedefiniz orasıdır"
Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman ve hangi tarihte yatacak? 2022 SSK ve Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşlerden acı haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA