Bakan Yumaklı İzmir Yamanlar yangınının çıkış nedenini açıkladı! Felaketin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

İzmir'in ciğerleri Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı. 3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kentin yaşadığı en büyük yangınlarından biri olan Yamanlar Dağı'ndaki orman yangınındaki felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Acı tablo havadan dronla çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

ÇIKIŞ SEBEBİ PİKNİK ATEŞİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var. İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altına alındı. Bolu Göynük yangınının enerjisi düşürüldü. Arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahale zorluklarla yürüyor" dedi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler" dedi. Yumaklı, "Yamanlar'da her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef" dedi.

İZMİR YAMANLAR YANGINININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yumaklı, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar'daki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü belirterek, Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çekti. Yumaklı, "Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil" diye konuştu.

ETKİLENEN ALAN 1600 HEKTAR

Yumaklı, "İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar" dedi.

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI

Önceki gün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

KARAYAKUP MAHALLESİ YANDI

Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI

Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında dün 3'üncü gününde de müdahale sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde ise bazı evler alevlere teslim olarak tamamen yandı.

VALİ ÜNLÜ YANGIN BÖLGESİNDE

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü yangın bölgesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Öte yandan yangın bölgesine yakın olan Gölmarmara ilçesinin Yunuslar ve Çamköy mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi. Yangınla mücadelede bugün 4'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi başladı. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde devam eden yangınlara müdahale 7 uçak, 18 helikopter, 61 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 7 adet ilk müdahale yer ekibi, 50 teknik eleman olmak üzere 500 personel ile devam ediyor.