İzmir’de yasa dışı av için sıkı denetim! Bin 430 kilo hamsiye el konuldu

Yasak avlanmayla mücadele konusunda İzmir ve çevresinde etkin mücadele yürüten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı yürüttükleri mücadele kapsamında Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yol güzergahında denetim gerçekleştirdi.

YASAK DÖNEMDE AVLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında yasak dönemde avlandığı tespit edilen toplam 11 kilogram ahtapot, 3 kilogram deniz böceği ve su ürünleri üretim planlamasına dahil edilen ve kota uygulanan, yasa dışı avlanan bin 430 kilogram hamsiye el konuldu.

3 KİŞİYE 56 BİN LİRA PARA CEZASI

Ekipler, denetimler sırasında 3 kişiye 56 bin 153 lira idari para cezası uyguladı. Tarım ve orman il müdürlüğü ekipleri yasak avlanma konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.