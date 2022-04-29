İzmir’de yasadışı tütün ticaretine geçit yok

Son yılların en büyük operasyonlarından birine İzmir'de imza atan Gümrük Muhafaza Ekipleri, yaklaşık 1 milyon 470 bin doldurulmuş tütün mamulü ile 12 milyondan fazla makaronun ele geçirilmesini sağladı. Söz konusu operasyonda ele geçirilen yasadışı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 4 milyon TL civarında olduğu bildirildi. Art arda gerçekleştirilen operasyonlar sonrası rahat bir nefes alan esnaf güvenlik güçlerine yürüttükleri etkili mücadele nedeniyle teşekkür etti.

OPERASYONLAR ETKİLİ OLDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kentte art arda yaptığı operasyonlar meyvesini verdi. Kentin çeşitli kesimlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda yasadışı açık tütün ve kaçak sigara ele geçirdi. Yasadışı açık tütün ve kaçak sigaranın günümüzün önemli sorunlarından birisi olmaya devam ettiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, devletin vergi kaybının her yıl 30 milyar lira civarında olduğunu belirtti. Yasadışı açık tütün ve kaçak sigara satışının önüne geçilmesi ile ülke ekonomisine ciddi anlamda ilave gelir sağlanabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri elde edilecek bu kaynak sayesinde ülkenin öncelikli hizmetlerini hayata geçirmenin mümkün olabileceğine söyledi.

YÜZDE 126 ORANINDA ARTTI

"Özellikle son yıllarda yasadışı açık tütün satışı yapan noktaların sayısının yüzde 126 oranında arttığı göz önüne alındığında sorunun büyüklüğü çok daha net görülebiliyor." Diyen sektör temsilcileri; " Yasadışı sebebiyle; devletin vergi kaybı her geçen gün artarken, yasal sigara satışları da bu yasadışı artış nedeniyle olumsuz etkileniyor. Yasadışı sebebiyle her yıl devletin yaklaşık 30 milyar civarında bir vergi kaybı yerine; ülke ekonomisine ilave gelir sağlanabilir ya da ülkenin öncelikli hizmetleri mümkün olabilirdi."

KOLLUK KUVVETLERİ YASADIŞI GRUPLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Yasadışı tütün ticareti yapan satış noktalarının ülke genelinde 20 binden fazla olduğu tahmin edildiğinde, 5607 sayılı Kaçakla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan son düzenlemelerin ve kolluk birimlerinin başarılı operasyonlarının öneminin bir kat daha arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri; "Özellikle bakkal gibi küçük esnafın cebinden çalan yasadışı bu gruplara karşı İzmir genelinde son dönemde yapılan Gümrük Muhafaza ve KOM Şube personelinin başarılı operasyonları sayesinde esnaf rahat bir nefes almaya başladı. Hatta Gümrük Muhafaza Personeli son yılların en büyük operasyonlarından birisine İzmir'de imza atarak, yaklaşık 1 milyon 470 bin doldurulmuş tütün mamulü ile 12 milyondan fazla makaronun ele geçirilmesini sağladı. Söz konusu operasyonda ele geçirilen yasadışı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 4 milyon TL civarında. Yasadışı açık tütün ve kaçak sigara ticareti, ruhsatla iş yapan esnafın yanı sıra Ege Bölgesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan tütün tarımını ve sözleşmeli tütün çiftçisini de vurmaktadır. Ülkemizde 52 bin civarında tütün çiftçisi olduğu düşünüldüğünde, yasadışı gruplar onların da ekmeğinden ve emeğinden çalmakta, dünyanın en büyük oryantal tütün yetiştiricisi ülkesi olan ülkemizde tütün tarımının olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır." diye konuştu.