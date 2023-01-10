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Giriş Tarihi: 10.1.2023 22:39

İzmir’de yıkım aşamasındaki eski İl Emniyet Müdürlüğü binası çöktü

İzmir’in Konak ilçesinde yıkım işlemi devam eden eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler enkazda canlı olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

İHA
İzmir’de yıkım aşamasındaki eski İl Emniyet Müdürlüğü binası çöktü

Edinilen bilgiye göre olay, 20.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çökme meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpekler sevk edildi.

ENKAZDA KALAN KİŞİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE YARALI YOK

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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İzmir’de yıkım aşamasındaki eski İl Emniyet Müdürlüğü binası çöktü
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