İzmir’de yıkım aşamasındaki eski İl Emniyet Müdürlüğü binası çöktü

Edinilen bilgiye göre olay, 20.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çökme meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpekler sevk edildi.
ENKAZDA KALAN KİŞİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.